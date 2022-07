Lunedì 4 Luglio 2022, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 11:59

Dieci minuti per dare il tempo ai pubblici ministeri e alle difese di depositare le memorie delle repliche, poi la Corte del tribunale di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, si è ritirata in camera di consiglio. Arriverà nel primo pomeriggio di oggi la sentenza per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro al termine di un pestaggio. L'udienza di oggi 4 luglio si è aperta per gli ultimi atti della discussione.

I pubblici ministeri della procura di Velletri, Giovanni Tagliatela e Francesco Bardo, hanno depositato una memoria scritta per le loro repliche, così anche gli avvocati di Mario Pincarelli e di Marco e Gabriele Bianchi. Tutti presenti in aula insieme al quarto imputato, Francesco Belleggia. Sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Per i fratelli di Artena i pm hanno chiesto l'ergastolo, per gli altri due 24 anni.

Ha preso brevemente la parola il legale dei fratelli Bianchi, l'avvocato Massimo Pica, il quale ha contestato la tesi dell'accusa secondo cui i due avrebbero picchiato Willy in maniera premeditata per dare sfogo alle loro pulsioni violente.

Ritirandosi in camera di consiglio, il giudice Mancini ha comunicato che la sentenza arriverà dalle 13 in poi. Al tribunale di Frosinone la tensione e l'attesa sono palpabili. Presenti i genitori di Willy, Maria Lucia e Armando, e la sorella, ma anche tanti amici e familiari, alcuni dei quali indossano una maglia bianca con la scritta nera "Ciao Willy". Tra loro anche anche Samuel Cenciarelli, l'amico che Willy quella notte ha tentato di difendere: «Secondo me - ha detto all'agenzia di stampa Nova - meriterebbero l'ergastolo tutti e quattro».