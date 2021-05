Battiato, viaggio nel mondo del cantautore: la mappa (interattiva) dei luoghi narrati nelle sue canzoni

La musica di Franco Battiato ci ha fatto viaggiare e continuerà a farlo. Cantare i suoi testi è come partire per luoghi lontani e diversi. Un tragitto dai campi del Tennessee (La Cura) alla caotica Alexanderplatz di Berlino, senza dimenticare la Bassa Padana e il deserto dove «ballano le zingare con candelabri in testa». Ma quali sono questi posti intorno al mondo in cui le sue note ci portano? A catalogare i luoghi in cui i testi di Battiato ci portano ci ha pensato un utente su Google Maps, Alessio Arnese, che ha creato una mappa dove ha inserito tutti i luoghi citati nelle sue canzoni, e l’ha chiamata Mappiato.

