Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: le nozze a Montalcino in Toscana

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: il matrimonio si celebrerà questo sabato 2 luglio a Montalcino in Toscana. Lo rende noto Leggo. L'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante stanno insieme da tempo ormai e non hanno mai nascosto la loro storia d’amore, ma nemmeno sbandierato. E adesso è arrivato il grande giorno. Sono passati due anni da quando la coppia è stata fotografata in barca durante una vacanza nel Cilento. Le immagini pubblicate sul settimanale Oggi gettarono il seme della curiosità sul loro legame, che fu successivamente confermato dalle dirette interessate e che si è rafforzato negli anni. Montalcino è il luogo scelto per la cerimonia, ma il matrimonio al momento è stato tenuto segretissimo, proprio per evitare i riflettori.

Paola Turci e gli auguri misteriosi: «Buon compleanno amore mio». E proprio oggi Francesca Pascale compie gli anni