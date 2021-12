Francesca Ferragni incinta, la sorella di Chiara annuncia la gravidanza sui social: «Non solo panettoni»

La famiglia Ferragni si allarga. Francesca, una delle due sorelle dell'influencer Chiara, ha annunciato sui social di essere incinta al quarto mese. «Non solo panettoni» ha scritto nel post, dove si vede il compagno Riccardo Nicoletti inginocchiato, intento a baciarle il pancione. Tra i commenti anche quello di Chiara Ferragni, attualmente in isolamento con il marito Fedez per la positività al Covid: «Non vedo l'ora di diventare zia». Poi in una story sul proprio profilo ha aggiunto: «Finalmente una buona notizia, in questo periodo di m**da».

APPROFONDIMENTI LA QUARANTENA Ferragnez positivi al Covid INVISTA “Siamo asintomatici, i bimbi stanno bene” LA CLASSIFICA Fedez è il re dei social INSTAGRAM Valentina Ferragni, sorella di Chiara: «Ho scoperto di...

Francesca Ferragni incinta

Anche Valentina, la più piccola di casa Ferragni, ha commentato la notizia: «Sono zia per la terza volta». Francesca è la meno influencer tra le tre sorelle. Conta "solo" 1,2 milioni di follower su Instagram e professionalmente ha preferito seguire le orme del papà, diventando dentista. Il futuro papà è il suo compagno da dieci anni ed è un chitarrista di Cremona.