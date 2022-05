Flavio Bratore e la rimpatriata delle ex: Gregoraci, Campbell e Klum insieme a Monte Carlo. Il commento della Lucarelli accende il web

Flavio Briatore è riuscito nell'impossibile: riunire tutte le ex insieme. E loro ne erano felici. Ieri, l'imprenditore piemontese si è presentato come ospite del Gran Premio di Formula Uno di Monte Carlo con tre dame d'eccezzione: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Non tre donne a caso ma bensì le sue ex storiche, quelle che hanno condiviso con lui delle importanti, e a volte discusse, storie d'amore.

Ma la vera notizia è che le tre donne sono state felici della giornata. Tra scherzi, abbracci e tante risate tutti hanno condiviso gli scatti sui propri social primo tra tutti il manager che non poteva desiderare di più. Con Elisabetta Gregoraci e con la modella tedesca, Briatore ha due figli. Nathan Falco nato dall'emore con la showgirl calabrese e Helen Boshoven "Leni" con la Klum.

Di verde vestita la Gregoraci, in bianco lungo e trasparenze la Campbell e in floreale la Klum che si mostrano serene e senza smanie da star. I rapporti delle tre donne con Flavio sono ottimi. E lui lo ha sempre ammesso in tutte le interviste: la stima e l'affetto che lo lega a loro è indissolubile. Con Elisabetta condividono ancora le festività e diverse vacanze per la serenità del figlio.

Il commento della Lucarelli

Una riunion commentata puntualmente e in maniera ironicamente pungente anche da Selvaggia Lucarelli. «Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Heard e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio». E se nel passato la giornalista ci era andata giu' pesante contro il manager piemontese, stavolta per lui solo applausi (anche) da Selvaggia.

Il suo post ha fatto il pieno di commenti: «Nemmeno Berlusconi è riuscito a fare tanto» e ancora «e io che cancello i miei ex per molto meno». Ovviamente non manca chi allude al fatto che le tre donne riescano ad andare daccordo solo per «il portafoglio» dell'imprenditore e chi vede una Naomi adirata, ma l'unica verità che sappiamo è che Elisabetta, Naomi e Heidi hanno passato una giornata insieme e gli scatti le mostrano felici.