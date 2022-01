Briatore assolto, revocata la confisca dello Yacht e il sequestro di 3 milioni

«Il fatto non costituisce reato». Così la corte d'appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre tre persone nel processo per la vicenda dello yacht Force Blu. L'imbarcazione era stata sequestrata nel 2010 a largo di La Spezia, quando l'imprenditore era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. Briatore era finito sul banco degli imputati accusato di evasione fiscale di 3 milioni sull'Iva e per aver svolto attività di charter con lo yacht. Oggi i giudici hanno revocato la confisca dell'imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro.