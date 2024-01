Figli dell'ereditiera tedesca Christina Block scomparsi la notte di Capodanno. «Caricati su un'auto mentre erano con il padre»

Rapimento a scopo di estorsione o l'epilogo di una travagliata crisi coniugale? E' un giallo intricato quello che vede la sparizione la notte di Capodanno di due bambini tedeschi, la tredicenne Klara e suo fratello Theodor di tre anni più giovane, figli dell'ereditiera tedesca Christina Block e del suo ex marito, il danese Stephan Hensel.

Il rapimento

La notte di Capodanno, Stephan Hensel sta guardando i fuochi d'artificio fuori da un ristorante nel villaggio danese di Gravenstein con i due figli più piccoli.

Donna uccisa a Capodanno, fermato nipote: pensavo pistola fosse scarica

La disputa sull'affidamento

Christina Block è la figlia dell'imprenditore della ristorazione Eugen Block, l'uomo che ha portato le steakhouse in Germania e ha fondato la catena «Block House», un'azienda multimilionaria che gestisce 54 ristoranti in tutto il mondo. Block e Hensel hanno divorziato nel 2014 e l'imprenditrice ha ora una relazione con il presentatore televisivo Gerhard Delling, commentatore sportivo e volto noto della tv tedesca. L'ex coppia ha quattro figli e da anni è in lotta per la custodia. Dopo una vacanza in Danimarca, paese d'adozione di Hensel, quest'ultimo ha tenuto con sé i figli Klara e Theodor, ora rapiti. Un tribunale di Amburgo ha stabilito che i ragazzini dovevano essere restituiti alla Germania. Tuttavia, un tribunale danese ha deciso diversamente e ha concesso alla Block solo il diritto di visita. Le è permesso di vedere i figli solo in presenza di un accompagnatore.

«All'epoca Christina mi denunciò per sottrazione di minore», ha dichiarato Hensel secondo quanto riportato da Focus. «È così che i nostri figli sono stati interrogati dalla polizia. L'ufficio di assistenza ai giovani mi disse che dovevano tornare in Germania. Ma cosa dovrebbe fare un padre quando ovviamente non è quello che vogliono?».

Il bacio d'addio dal finestrino del treno del 1954, soldato Usa riconosce i genitori: la storia d'amore tra James e Graziella

Bambini spariti

Al momento non si ha alcuna notizia dei due bambini e nessuna traccia delle due auto che li hanno portati via. Sul caso sta indagando sia la polizia danese che quella di Amburgo, che non tralasciano nessuna pista. Potrebbe trattarsi di un rapimento in famiglia ma anche dell'azione di una banda criminale che potrebbe nelle prossime ore chiedere un riscatto.