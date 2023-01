Nessuno si presenta alla festa di compleanno del bimbo, poi l'inatteso colpo di scena. La mamma: «Mi sono commossa»

Era tutto pronto per il suo compleanno: dolci, bibite, festoni e la torta. Gli inviti erano stato consegnati per tempo, eppure alla sua festa non si è presentato nessuno. Il piccolo Jaydenn non dimenticherà facilmente il suo nono compleanno, festeggiato lo scorso 31 dicembre purtroppo senza amichetti. A raccontare la sua storia - con un inatteso lieto fine - è stata la mamma Rosario Lopez, una donna dello Utah (Stati Uniti), alla quale è venuta in mente un'idea geniale per salvare la festa del suo piccolo.

Resasi conto che nessuno sarebbe venuto al party, la donna ha pubblicato in un gruppo Facebook locale le foto del suo bambino solo e sconsolato durante la festa, chiedendo se qualcuno volesse partecipare. È bastato questo semplice gesto per scatenare la solidarietà social: nel giro di qualche ora sono arrivati a casa decine di pacchi. All'interno giochi, biglietti, pasticcini, dolcetti e pensierini di ogni tipo per il piccolo Jaydenn. L'appello di mamma Rosario, infatti, non ha lasciato indifferenti i membri della comunità locale, che si sono dati da fare per salvare il compleanno del bambino spedendo dei regali con dei fattorini.

«Ad essere sincera, mi sono commossa fino alle lacrime. Non me lo aspettavo affatto. Ci sono persone buone là fuori», ha commentato la donna ai media locali. «Non riesco a dire quanto sono grata. Siamo davvero grati dal profondo del cuore», ha aggiunto.