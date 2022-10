Fedez compie 33 anni: piscina, terrazza e palloncini. Dagli ospiti alla location: tutto sulla festa del marito di Chiara Ferragni

Se gli auguri di Chiara Ferragni per il marito sono stati very hot, quello che Fedez pubblica sul suo Instagram per il suo compleanno è un messaggio d'amore per la famiglia. «Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato». Loro sarebbero Chiara, Leone e Vittoria, che oggi sono tutti insieme per festeggiare il rapper. ma la festa vera c'è stata ieri al Savoia di Milano. C'erano gli amici stretti, anche quelli persi e ritrovati, e palloncini, champagne, piscina e tanto amore.

Fedez, tutto sulla festa dei 33 anni

Da Tananai ad Achille Lauro e Lazza, non mancava nessuno ieri all'Hotel Principe di Savoia di Milano. A fare da sottofondo “Viola”, il nuovo singolo di Fedez con Salmo, dopo la pace fatta. Palloncini rossi e oro nel corridoio, la terrazza con vista mozzafiato, un intero piano affittato, champagne e una piscina piena di gonfiabili tutta per loro. Ecco come ha festeggiato i suoi 33 anni il rapper. Chiara e Fede sono coordinati in un total black.