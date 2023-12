Ferragni e il caso del pandoro, la sorella Valentina la difende: «Un errore di comunicazione non fa di te una persona orrenda»

Non bastavano le scuse di Chiara Ferragni dopo il caso del pandoro Balocco. Adesso tutta la famiglia, capitanata da Fedez, scende in campo per difendere l'influencer. Dopo il video di scuse con cui Chiara ha fatto sapere che devolverà un milione di euro in beneficenza per sostenere le cure dei bambini dell'Ospedale Regina Margherita, Valentina Ferragni, la più piccola delle sorelle, anche lei imprenditrice con un marchio di gioielli, ha manifestato il suo sostegno con una lettera rivolta direttamente a Chiara.

La lettera

«Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l'emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio)", si legge nella storia Instagram: "Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla.

Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori. Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei».