Chiara Ferragni e Fedez, prima foto insieme (a San Valentino) dopo Sanremo: sguardi cupi e clima teso, la crisi è vera?

Chiara Ferragni e Fedez, la prima foto insieme dopo Sanremo 2023. Se i social tacciono, o meglio non mostrano più quella vita in comune alla quale siamo abituati, la realtà è ancora un enigma tutto da scoprire. Le immagini, pubblicate in esclusiva su Whoopsee, mostrano l'influencer e il rapper in pieno centro a Milano. È il tardo pomeriggio del 14 febbraio, San Valentino, ma i volti non trasmettono sintonia. Sono cupi e poco sereni. Cosa ci sia dietro questa uscita insieme, non documentata dai loro profili Instagram, resta un mistero.

Chiara Ferragni e Fedez, la prima foto a Milano

Che le foto siano autentiche, almeno nei tempi, si evince dal taglio di capelli di Chiara Ferragni. Il nuovo look messo in mostra per la prima volta sul palco dell'Ariston non lascia dubbi. Allo stesso modo la chioma biondo platino del rapper. Marito e moglie vengono immortalati di fronte a un portone nel cuore del capuologo lombardo. Lei guarda spesso il cellulare, lui invece ha la testa bassa. La location non è chiara, ma certamente non si tratta dell'ingresso di un ristorante per una cena d'amore.

Clima teso

Le polemiche post Festival potrebbero aver lasciato il segno mettendo in crisi una coppia che ha fatto della loro vita una storia social. Ogni giorno Ferragni e Fedez aprono le porte della loro casa ai milioni di follower che li seguono e il silenzio di questi giorni fa molto rumore. Qualcuno, tra i social, sospetta che i due possano essere andati in uno studio di avvocati. Presto forse per fare allusioni di questo tipo. Per tanti altri invece questa presunta crisi rappresenterebbe una nuova strategia per aumentare il chiacchiericcio in visto di una seconda stagione dei Ferragnez. Solo il tempo, e i social, daranno risposte.