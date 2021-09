Fedez, la figuraccia con gli One Direction e Naomi Campbell: i retroscena tutti da ridere alla festa Versace

Lunedì 27 Settembre 2021, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 13:39

Chissà se le sue figuracce faranno parte della serie tv i Ferragnez, che partirà a dicembre su Amazon prime. Ma di certo Fedez, che si è improvvisato inviato speciale per il web alla festa evento Versace-Fendi, è uno spasso. E dimostra come ormai il cantante sia uno showman a tutti gli effetti.

Le figuracce della serata

Il rapper, arrivato alla serata più glamour della fashion week milanese a fianco della moglie Chiara Ferragni , meravigliosa in uno scintillante look anni '20, ha condiviso con i suoi follower alcuni retroscena e gag avvenute durante l'evento. Le più clamorose? Con Naomi Campbell ha parlato un quarto d'ora «senza capirci niente». Si è poi finto giornalista per fare un video agli One Direction, «ma - nonostante tutto - ho scambiato Liam per Nial». E non è andata benissimo neanche con la sua passione, la top model Gigi Hadid a cui ad ogni evento chiede una foto-ricordo: «Credo che sarà l'ultima foto faccio con lei - confessa - perchè era evidentemente scocciata».

Come Sandra e Raimondo

«Spero ci sia da bere», dice Fedez, perfetto nel suo stile Versace, a un giornalista mentre calca la passerella in un video condiviso su Instagram.Sia la catwalk che il front-row sono stati calpestati da moltissime star, da Kate e Lila Moss a Dua Lipa. Ma lui lascia da parte fama ed etichette e si diverte come uno di noi.

«Ho bevuto un cocktail e sono già brillino», confessa in un altro video postato sul web. E poi svela: «Ho scoperto che con la pandemia il mio inglese è peggiorato, ho parlato un quarto d'ora con Naomi Campbell senza capirci niente e non so quello che le ho detto». Poi pubblica la foto con Gigi Hadid e il commento della Ferragni è epico: «Giuro mi fai venire voglia di divorzio», scherza Chiara riferendosi a un verso della sua ultima canzone dedicato proprio alla moglie, madre di Leone e Vittoria. I Ferragnez nelle vesti Sandra e Raimondoci piacciono sempre di più.