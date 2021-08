Chiara Ferragni, anche Fedez si butta sulla moda: ecco i suoi zaini per la scuola. Pagamento a rate

Domenica 15 Agosto 2021, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 15:10

In vacanza ma sempre a lavoro. Passa così l'estate Fedez. In Costa Smeralda con la moglie Chiara Ferragni e le babies star Leone e Vittoria. Nel frattempo però si è portato il lavoro in vacanza. Il rapper milanese sta difatti completando la registrazione del suo ultimo disco, mentre il tormentone Mille con Orietta Berti e Achille Lauro è ancora nelle hit parade e lancia anche una linea di moda. Moda per la scuola. Zaini, astucci e diari con il suo nome, colori rainbow (ma anche monocolore per i più discreti) a marchio Seven.

Ecco come vengono descritti sul sito ufficiale: «Lo zaino monoscomparto FEDEZ® X SEVEN® è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 20 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna e garantisce tutti gli standard qualitativi dei nostri materiali. Dentro c’è spazio per tutto quello che ti serve ed è dotato di numerose tasche: per il PC, per il tablet e per la borraccia. Inoltre, grazie allo schienale EVA preformata e agli spallacci imbottiti e traspiranti, risulta comodo da indossare sulle spalle».

Il costo dello zainetto è di 69,90 euro. Ma la vera novità è che è possibile pagarlo a rate. Tre comodi dilazionamenti da 23.30 euro, senza interessi. La linea ha le ore contate perchè passato il Ferragosto, per tutti, si attende il soldout.