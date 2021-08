Chiara Ferragni, costretta a seguire le regole di Instagram: lo scatto della figlia Victoria fa discutere

Martedì 10 Agosto 2021, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 11:50

La regina delle influencer sa come comportarsi sui social. Ma d'altronde se non le sa Chiara Ferragni le regole da seguire dall'alto dei suoi 24,5 mln di follower su Instagram chi dovrebbe saperle? Esiste un codice etico anche per i social network e Chiara lo segue. L'imprenditrice milanese che condivide con i suoi fan ogni istante della sua vita, non risparmia certo da tutto ciò i figli anzi. Leone e Victoria (da poco nata) sono due vere star ormai. I siparietti di Leone con papà Fedez o di Victoria nelle sue mise tutte logate of course sono ormai un must per i follower. Ma prima di pubblicare ogni post bisogna essere certi di stare nel range del "possibile". Esiste una regola infatti che la Ferragni ha deciso di seguire letteralmente. Nelle ultimi immagini della piccola Victoria vediamo la piccola mentre fa un bagnetto nella sua casa a Milano.

Chiara Ferragni, la foto di Victoria

Sorridente, bionda e con occhi blu grandissimi, ma c'è un dettaglio che "stona". Sui capezzoli della bimba appaiono infatti, fiorellini, cuoricini o quadrifogli. I fan subito hanno chiesto delucidazioni. Ma Chiara spiega che sono le disposizioni di instagram: «le regole valgono anche per i neonati per evitare che queste foto finiscano in mani sbagliate che ne facciano un cattivo uso»

