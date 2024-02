Fedez con la fede all'incontro con gli studenti: «Sui social si può vivere una vita migliore di quella reale». E dribbla i giornalisti

Fedez indossa la fede all'incontro sulla salute mentale con gli studenti a Toritno. Vestito di nero, cappellino, scarpe da ginnastica e una fede all' anulare sinistro, Fedez a una delle prime uscite pubbliche dopo l'annunciata crisi con la moglie Chiara Ferragni, dribbla all'ingresso e all'uscita i giornalisti, e nel suo colloquio di poco più di mezz'ora con oltre 350 studenti che affollano le tre sale del Circolo dei lettori di Torino non fa alcun riferimento al presente, né qualcuno glielo chiede nella decina di domande che arrivano dal pubblico.

Fedez e le parole sui social

Sui social, sottolinea Fedez, «si può vivere una vita parallela, virtuale, migliore di quella reale», ma ammonisce: «io ho sempre raccontato la mia vita non so se questo può aver dato fastidio a qualcuno, ho sempre raccontato il bello e il cattivo tempo e non credo che l'esegesi di quello che racconto attraverso i social sia che la fama, il successo e i soldi siano splendidi, anzi credo di essere testimone del fatto che denaro e fama, soprattutto denaro, risolvono un problema ma non tutti.