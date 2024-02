Fabrizio Corona protesta: «Quattro agenti di notte in hotel per una notifica»

Giovedì 8 Febbraio 2024, 20:14

Fabrizio Corona esprime il suo disappunto su Instagram per essere stato svegliato alle tre di notte da quattro agenti in un hotel a Roma, per ricevere un'informazione di garanzia riguardante un procedimento milanese per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, che lui considera una semplice contravvenzione sanzionabile con una multa. Il suo avvocato, Ivano Chiesa, critica il metodo di notifica notturna: «Le notifiche di notte si fanno solo in casi estremi - ha chiarito il difensore - e lui, poi, non è irreperibile, le forze dell'ordine sanno dove abita a Milano. Per quale motivo svegliarlo alle 3 del mattino? C'è un limite a tutto. È un fatto estremamente grave. Non siamo mica dei sudditi». Corona, liberato il 23 settembre dopo aver scontato la sua pena, attende un'udienza il 21 marzo per decidere se sarà applicata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e firma due volte a settimana per un anno e mezzo.