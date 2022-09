Fabio Liverani, l'ultimo desiderio della ex moglie Federica morta a 46 anni. Si erano conosciuti sui banchi di scuola

Fabio Liverani e l'ex moglie Federica, morta ieri a 46 anni dopo un brutto male che non le ha lasciato scampo, si erano conosciuti sui banchi di scuola. Avevano 13 anni e si sposarono anni dopo. Federica Liverani ha accompagnato il marito nella sua lunga avventura calcistica dandogli due figli, Mattia e Lucrezia rispettivamente di 17 e 13 anni. Si erano separati una decina di anni fa. L'allenatore del Cagliari le è stato vicino fino all’ultimo: era andato a Roma domenica scorsa, e la donna è morta nel primo pomeriggio di ieri.Tantissimi i messaggi d'affetto e di cordoglio che hanno fatto capolino sui social e non solo: club, allenatori, calciatori, tifosi e addetti ai lavori si sono stretti intorno all'ex centrocampista devastato da questa tragedia.

L'ultimo desiderio di Federica

Nelle ore immediatamente successive alla notizia della morte della moglie, Fabio Liverani ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social. Il 46enne romano ha voluto ringraziare tutti e poi ha dato alcune indicazioni sui funerali di Federica che si terranno giovedì 22 settembre alle ore 11 presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma. Nel post, l'allenatore ha provveduto anche a far luce sull'ultimo desiderio della sua compagna di vita, quello di aiutare chi ha provato fino in fondo a salvarla: ovvero una raccolta fondi per IFO, la struttura che, fino all’ultimo, le ha offerto supporto: «Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma». Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica».

I messaggi di condoglianze



L'U.S. Lecce ha espresso il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre. Poco dopo è arrivato anche il tweet del Cagliari, squadra attualmente sotto la guida di Liverani, che ha voluto far sentire la propria vicinanza al suo allenatore: «Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù».

E anche la Lazio, in cui l’ex centrocampista ha giocato per cinque stagioni, ha manifestato sui social «profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre». Infine la Lega serie B: «Il presidente Balata e le associate della Lega B si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’adorata moglie e mamma Federica», scrive sui social il canale ufficiale della lega.

La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell'amata madre»