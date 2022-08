Enzo Garinei, morto a 96 anni l'attore e doppiatore fratello di Pietro: una vita per il teatro

Addio Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro, doppiatore, fratello del commediografo e regista teatrale Pietro Garinei (della celebre ditta Garinei e Giovannini). Aveva 96 anni. Nella lunga carriera ha realizzato più di settanta film e ha calcato per cinquant'anni i teatri italiani, spesso nelle produzioni del fratello come “Alleluia brava gente” e “Aggiungi un posto a tavola”.

Nato a Roma il 4 maggio 1926, ha esordito ha 20 anni circa in Signorinella seguito poi da Totò le Mokò; con il principe De Curtis ha girato moltissimi film come caratterista con la regia di Mario Mattioli, Mario Monicelli e Camillo Mastrocinque. Per il giovane attore, Totò è stato un grandissimo maestro, «da lui ho imparato tutti i tempi comici», raccontava.

Alla carriera cinematografica e televisiva (era con Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva “Io e la mamma” ma anche qualche episodio di Don Matteo), Garinei ha sempre affiancato quella teatrale, in particolare nelle commedie musicali. Solo due anni fa era ritornato in tournée con la nuova edizione di “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi, interpretando dal vivo "la voce di Dio".