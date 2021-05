9 Maggio 2021

Elon Musk durante iul Saturday Night Live, ha detto di essere la prima persona con la sindrome di Asperger a essere ospitata nel varietà. «O almeno il primo ad ammetterlo, ha raccontato.

Elon Musk says he’s the first person with Asperger’s syndrome to host SNL https://t.co/iEMuZkE0q4 — The Independent (@Independent) May 9, 2021

Durante il suo monologo, il controverso CEO di Tesla e leader di SpaceX ha detto: «È un onore ospitare il Saturday Night Live. Ma a volte, dopo aver detto qualcosa, devo confermare: intendo questo», perché spesso non c'è molta «variazione di tono nella voce».

Musk ha continuato a parlare di come crede in un «futuro di energia rinnovabile» e che l'umanità può essere multi-planetaria. Ha anche preso in giro se stesso, scherzando sul fatto che a volte le persone sono ridotte alla «cosa più stupida» che abbiano mai fatto, ricordando la volta che ha fumato erba. «È come ridurre O.J. Simpson a "assassino", ha detto Musk. «È stata una volta».

Parlando ancora di se stesso, Musk ha poi spiegato: «So che a volte dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello. A chiunque abbia offeso, voglio solo dire, ho reinventato le auto elettriche e mando le persone su Marte in una nave spaziale. Pensavi che sarei stato anche un ragazzo normale e rilassato?»

Musk ha anche portato sua madre sul palco e i due hanno ricordato la volta in cui Musk ha realizzato un videogioco sullo spazio quando era bambino.

