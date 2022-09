Elodie e Andrea Iannone, la cantante rompe il silenzio: «È una persona che mi piace»

Elodie Di Patrizi rompe il silenzio su Andrea Iannone. Le ultime settimane di vacanza della cantante sono state tra la Puglia e la Sardegna tra amici e il sempre presente ex di Belen. Successivamente Elodie è stata avvistata a Lugano, dove vive il pilota. È sicuramente presto per sbilanciarsi ma in un'intervista a Vanity Fair l'ex di Amici si sbottona un po'.

Venezia 2022, Elodie: «Recitare è stato terapeutico. Marilena? E' coraggiosa come me»

Elodie conferma la storia con Andrea Iannone

«Andrea Iannone una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne». Con queste parole Elodie conferma la frequentazione con Andrea Iannone di cui si vocifera da tempo. Mette a tacere così anche le voci di chi la raccontava di nuovo fidanzata con Marracash il collega con cui è stata legata dal 2019 al 2021. Ma nonostante la fine della loro storia tra i due cantanti il sentimento è fortissimo. «Sono innamoratissima di Marracash. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza». Nel passato amoroso dell'ex pilota moto Gp, invece, prima c'è stata Belen Rodriguez, poi Giulia De Lellis.

Amore in vista ma per Elodie ora è il momento di pensare soprattutto alla carriera. È tra le cantanti più affermate del panorama nazionale. Ed ora anche attrice. L’artista, infatti, è protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che segna il debutto di Elodie in qualità di interprete.