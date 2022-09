Elodie arriva a Venezia per la 79esima edizione della Mostra del Cinema. La cantante romana sarà protagonista della quarta serata del festival quando verrà presentato il film "Ti Magio il cuore" nella sezione Orizzonti. Per l'arrivo al Lido Elodie ha scelto una blusa bianca abbinata a una minigonna. Attea per il red carpet.

