​Elisabetta Gregoraci, baci vietati con Pretelli, ecco il motivo: «Un contratto post-matrimoniale». Rivelazione choc sul presunto flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due è in corso una storia travagliata, fatta di tira e molla, "raffreddamenti" e improvvise vampate di passione. Nelle ultime settimane la loro relazione si era raffreddata, soprattutto a causa del mutato atteggiamento della showgirl calabrese, che si è guadagnata nel corso delle ultime puntate l'appellativo di "profumiera".

Secondo il conduttore di questa edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, il motivo della mancata concretizzazione della loro relazione con un bacio sarebbe un "ingombrante" contratto post-matrimoniale stipulato tra la Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore. Nel corso di un'intervista alla Repubblica delle Donne andata in onda a gennaio 2019, in quell'occasione, il direttore di Chi avrebbe spiegato: «Lo sanno in pochi - aveva raccontato a Piero Chiambretti - ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa 'per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime'. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone».

