Grande Fratello Vip, il segreto di Elisabetta Gregoraci: «È preoccupata per suo figlio»

Alfonso Signorini ha chiesto a Pierpaolo Pretelli di svelargli il segreto che Elisabetta Gregoraci gli ha confidato eludendo le telecamere della casa del Grande Fratello Vip. L'ex "Velino" in confessionale ha svelato: «Si tratta di percezioni sue su ciò che può succedere fuori. La mia sicurezza è lei, è molto cambiata negli ultimi giorni mi ha dato qualche certezza in più. Le sue preoccupazioni sono legate al bambino, dinamiche sue molto delicate. Ha detto che vorrebbe parlarmene quando saremo fuori».

"Ti scrivo"... Cosa si saranno mai detti Pierpaolo ed Elisabetta? È ora di affrontare questo argomento in maniera chiara. #GFVIP pic.twitter.com/JJbq8hqc0y — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2020

La Gregoraci ha invece parlato di un battibecco legato alla nomination, aggiungendo che Pierpaolo non ha capito bene cosa lei gli avesse riferito, "scrivendolo" su una mano, perché «aveva bevuto quattro bicchieri di vino». Signorini preferisce non andare oltre, ma l'impressione, a giudicare dalle reazioni dei due, è che qualcosa di ancora più profondo non sia stato svelato.

