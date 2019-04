Eleonora Rioda: chi era la wedding planner amata da Tom Cruise e Angelina Jolie

Chi era Elonora Rioda? Trentasette anni, aveva fatto della sua passione per organizzare matrimoni e ricevimenti un autentico business. E la sua capacità di creare il "sogno perfetto" per promessi sposi era apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo. In poco tempo, la wedding planner trovata morta nel suo appartamento di Venezia nel giorno di Pasqua, aveva saputo conquistare la stima e la fiducia di alcune delle celebrity più social. Con la sua agenzia, "Venice first" fondata dieci anni fa a soli 27 anni, nel giugno del 2017 aveva curato ogni minimo dettaglio delle nozze da favola tra il campione del calcio spagnolo Alvaro Morata e l'influencer Alice Campello: un "sì" pronunciato sull'altare della Basilica palladiana della Giudecca che aveva incantato i 415 invitati e non solo. Dieci milioni di follower seguirono l'evento da ogni parte del pianeta. Ma ad affidarsi al genio di Eleonora, la "regina degli eventi", sono stati anche star del calibro di Tom Cruise, Denzel Washington, Angelina Jolie, Tom Hanks, Robert De Niro, Steven Spielberg, Will Smith e Ben Stiller.

Morta Eleonora Rioda, era la wedding planner dei vip: giallo a Venezia

Eleonora aveva lavorato duramente per raggiungere risultati. Iniziò come tour operator per "Abercrombie & Kent", poi si trasferì in Olanda alla "Dmc". Ma la sua Venezia l'aspettava. Come un magnete la richiamava a casa, tra le sue calli e i ponti, romantici e pur melanconici. Come il suo spirito. Eleonora conosceva ogni angolo della sua città, mentre la osservava e la descriveva, la sua mente prendeva "appunti" e immaginava location da mille e una notte, pranzi e cene esclusive, come solo lei, instancabile e visionaria, sapeva fare. Era il momento di far nascere l'agenzia. Venice first avviò una collaborazione con alcuni degli hotel più prestigiosi della laguna. Tante le idee e i progetti in cantiere - tra cui la prossima Biennale - che l'eleganza e la sensibilità di Eleonora continueranno a ispirare.





