Morta Eleonora Rioda, era la wedding planner dei vip: giallo a Venezia

VENEZIA - Era considerata la regina dei matrimoni a Venezia e una delle wedding planner per l’Italia più quotate a livello internazionale. Bella donna, sempre curata ed elegante, con un sorriso che sapeva conquistare tutti, Eleonora Rioda, è stata trovata senza vita nella sua abitazione alla Giudecca. In quell’isola era cresciuta e aveva continuato a mantenere la residenza nonostante gli impegni la portassero frequentemente in giro per l’Italia e altri Paesi. Aveva 35 anni, un cagnolino e tante cose ancora da dire e da fare. Dietro quel sorriso e quell’affabilità si celava però una fragilità di cui nessuno era consapevole e che l’ha portata a togliersi la vita. Non si sa se abbia lasciato una lettera o altri tipi di messaggi.

La notizia del decesso, avvenuto presumibilmente il giorno di Pasqua, ha fatto rapidamente il giro della città, dov'era molto conosciuta a livello professionale e dove aveva molti amici. Amici che però stentano a parlare, con la voce rotta dall’emozione e dalla tristezza.



