Diletta Leotta e Can Yaman, la (presunta) proposta di matrimonio vola nei cieli di Roma

«Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can». Il messaggio vola sui cieli di Roma attaccato a un aereo e il gossip si scatena. Chi sarà la Diletta del mistero? E Can? Chi segue la cronaca rosa ha pochi dubbi: è la dichiarazione di Can Yaman a Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn fa coppia da un po' con l'attore turco e i post social dei due in amorosi sensi si sprecano.

Si è dunque già arrivati al grande passo? Per ora, nessuna conferma. Ma voci dicono che i due sex symbol fossero a pranzo al ristorante in cima al cosiddetto fungo dell'Eur, a Roma. Una postazione privilegiata che Can avrebbe scelto proprio per non far passare inosservato a Diletta il passaggio dell'aereo con la proposta di matrimonio.

