David McCallum, morto l'attore di “NCIS”. Il figlio: «Era un padre gentile e amorevole»

L'attore della serie tv NCIS – Unità anticrimine, David McCallum, è morto. Aveva 90 anni. Con una dichiarazione riportata da People, il figlio Peter McCallum ha annunciato la morte, avvenuta peer cause naturali al Presbyterian Hospital di New York lunedì 25 settembre 2023. «Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro». L'attore era noto principalmente per il suo ruolo in NCIS, serie nella quale vestiva i panni del dottor Donald Mallard.

David McCallum morto, chi era

Era un vero uomo rinascimentale: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza.

David McCallum: NCIS and The Man from U.N.C.L.E actor dies aged 90 https://t.co/70g1iBIoZq — BBC News (World) (@BBCWorld) September 25, 2023

Anche i produttori esecutivi di NCIS Steven D. Binder e David North hanno condiviso i loro ricordi: «Per oltre vent'anni, David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald Ducky Mallard». Ma per quanto i suoi fan lo abbiano amato, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo hanno amato ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cortese, un professionista consumato e mai uno che si lasciasse sfuggire una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche una famiglia e ci mancherà molto».