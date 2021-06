David Beckham diventa chef e impiatta in cucina con Massimo Bottura

David Beckham aiuta Massimo Bottura a impiattare le pietanze in cucina. Il video è apparso su Instagram e si vede l'ex calciatore che, in abito e grembiule, passa tra un piatto e l'altro e con un pentolino disegna le decorazioni sui piatti insieme allo chef modenese Massimo Bottura, patron dell'Osteria francescana.

David Beckham, chef in cucina con Massimo Bottura

«Un signore che sa come calciare un pallone, come scegliere un grande vino, e ora come impiattare il piatto perfetto!», scrive Bottura nel suo post su Instagram.

