Daniele Scardina, il fratello: «Sta lottando silenziosamente per vincere la battaglia più importante»

«Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla». Comincia così l'ultimo post di Giovanni Scardina, il fratello di Daniele, che aggiorna i milioni di fan sulle condizioni del pugile. «La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie».

Daniele Scardina in lotta tra la vita e la morte

«Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale», aveva detto nei giorni scorsi Alessandro Cherchi, promoter di «King Toretto» Scardina, il pugile 30enne ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo aver avuto un malore al termine di una sessione di allenamento nei giorni scorsi. «Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza - ha continuato Cherchi, che dal 2019 gestisce gli eventi sportivi di Scardina e col quale aveva in programma il match di rientro del prossimo 24 marzo a Milano - Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la tac è risultata positiva. Al momento i test non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo. Daniele deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio».