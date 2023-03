Daniela Goggi, carriera, vita privata e curiosità. La sorella di Loretta ospite alla trasmissione Benedetta Primavera

La quarta e ultima puntata di «Benedetta Primavera», il varietà di Rai1 presentato da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo) e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, andrà in onda venerdì 31 marzo dalle ore 21.25. Si conclude dunque il programma che ha visto il ritorno sul piccolo schermo, nelle vesti di conduttrice, di una delle icone della televisione italiana, che con l’indiscussa classe che la contraddistingue ha voluto accompagnare il pubblico in un originale viaggio nel mondo dello spettacolo che fu, paragonandolo a quello di oggi.

Gli ospiti

Tra sketch, monologhi e musica, in questo ultimo appuntamento Loretta Goggi sarà accompagnata da grandi nomi del piccolo schermo, come Carlo Conti; delle sette note, come Romina Power e Paola e Chiara; del cinema, come Serena Rossi e Simone Montedoro; della comicità, come Lucia Ocone e Sergio Friscia. Spazio anche al duetto impossibile che vedrà protagonista questa volta Antonino in coppia con l’indimenticabile Mango. E, dulcis in fundo, ci sarà un duetto da non perdere tra la presentatrice e la sorella Daniela Goggi.

Non mancherà, come sempre, l’ironia di Luca e Paolo, pronti a regalare momenti divertenti e, perché no, di riflessione.





«Benedetta Primavera» è una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. È un programma di Loretta Goggi, Martino Clericetti, Francesca Cucci, Salvo Guercio, Cristiano Rinaldi, Paola Vedani, Lorenzo Campagnari, Ester Viola, Massimiliano Canè. La direzione artistica è curata da Laccio, la scenografia da Marco Calzavara e la direzione musicale dal maestro Valeriano Chiaravalle. Produttore esecutivo M. Rossella Arcidiacono. La regia è firmata da Cristiano D’Alisera.

Chi è Daniela Goggi

È nata a Roma nel 1953 ed è la terza di tre figlie. All’anagrafe si chiama proprio Daniela Goggi anche se per tanti anni è stata famosa con lo pseudonimo Daniela Modignani. Nel momento in cui ha iniziato a studiare canto e recitazione la sorella già lavorava in televisione e in un certo senso ha avuto la fortuna di avere la strada spianata.

Tuttavia è stato grazie alle sue capacità che negli anni 70 è diventata una showgirl di grande successo. È stata accolta nella casa discografica di Edoardo Vianello, poi ha avuto modo di poter lavorare con Franco Califano e Renzo Arbore pubblicando i suoi primi singoli. Ha conquistato ben 4 dischi d’oro e ha ottenuto anche diversi premi a livello internazionale.

Ha assunto anche qualche ruolo come attrice per film andati in onda sui principali canali Rai ed è stata anche la testimonial del Brand di chewing gum Big Babol. Ad ogni modo, ha avuto la possibilità di lavorare in diverse occasioni con la sorella Loretta e proprio nel 2019 insieme hanno preso parte con un cortometraggio sul tema dell’alzheimer.



Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stata sposata con il conte Pierfrancesco Vannutelli Dal 1987 i due nel 1988 sono diventati genitori di Maria Costanza che in alcune rare occasioni è apparsa in TV insieme alla madre. Ad un certo punto, poi Daniela però sembra si sia allontanata dal mondo dello spettacolo così come ha raccontato la stessa. Il motivo sembra essere uno ovvero voler dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia. E’ stata molto vicina alla sorella in un momento ben specifico, ovvero quando Loretta ha perso il marito ed è caduta in una forte depressione. Pare che Loretta non volesse più mangiare, ne camminare e aveva perso la gioia di vivere. Sua sorella Daniela la coinvolse nelle commissioni di tutti i giorni e piano piano l’avrebbe aiutata ad uscire da questo brutto momento.