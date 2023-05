Concita Borrelli, chi è, età, altezza, marito, vita privata, malattia: la giornalista ospite a "La vita in diretta"

Ex avvocata, giornalista, autrice televisiva. Tutto questo (e non solo) è Concita Borrelli, oggi ospite a "La vita in diretta", il celebre appuntamento pomeridiano di Rai 1, in onda a partire dalle 18.00 sotto la conduzione di Alberto Matano. Tutto quello che occorre sapere su di lei.

Chi è Concita Borrelli

Concita Borrelli è nata il 13 maggio 1966 ad Avellino e oggi a 57 anni. La sua altezza è di 1,67 metri. Dopo la laurea in Giurisprudenza, per molti anni ha lavorato in Rai come autore di "Uno Mattina" e come consulente di Porta a Porta, il celebre programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa.

Oggi va spesso in tv come opinionista e collabora con il “Il Messaggero” e la rivista culturale “Lampoon”. É anche autrice di libri: nel 2016 ha pubblicato con l'allora suo fidanzato, il principe Fulco Ruffo di Calabria, “Ricordo quasi tutto”: un libro riguardante la famiglia del compagno, una delle più antiche e blasonate d’Europa.

Nel 2019 ha pubblicato "Interno 11", la storia di un magistrato che ama due donne allo stesso tempo: una, la compagna di sempre, l’altra una giovane, focosa e piena di vita.

La vita privata: chi è il marito di Concita Borrelli

Il marito di Concita Borrelli è Fulco Ruffo di Calabria, discendente da una delle sette più grandi casate del Regno di Napoli. Suo nonno, anche lui di nome Fulco, è stato un asso dell'aviazione della Prima guerra mondiale e medaglia d'oro al valor militare. Il libro “Ricordo quasi tutto” - pubblicato dalla coppia nel 2016 - è una soria di diario che ripercorre l'albero genealogico della famiglia Ruffo di Calabria, tra regine, principi e principesse, cardinali ed eroi di guerra.

«Lui è un distrattone. Dovevamo andare ad un pranzo sull’Appia Antica a Roma: siamo arrivati a mezzanotte ma da quel giorno non ci siamo più lasciati», ha detto a proposito di lui Concita, durante un'intervista.

I due si sono sposati di recente, dopo anni di relazione, nel giugno del 2022.

Concita e Fulco sono grandi amanti dei cani: insieme al loro amato "Raz", sono stati gli ospiti dello rubrica “Gli amici di Ugo”, della trasmissione "Io e Te", dedicata appunto agli animali.

La malattia

Concita Borrelli alcuni anni fa è stata colpita da un tumore al seno. É tuttavia riuscita a vincere la malattia. Invitata a Porta a Porta per parlare della sua esperienza personale, la giornalista ha rimarcato l'importanza della prevenzione come unico mezzo efficace per combattere la malattia. Secondo Borrelli, lo Stato dovrebbe impegnarsi non solo a fornire alle donne screening gratuiti, ma anche provvedere con anticipo alla prenotazione delle visite mediche.