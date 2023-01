Teatro dell'Opera di Roma, emozioni in musica per l'Aida

Spartiti immortali per una serata d’eccezione. Si attende che il sipario del Costanzi si alzi sull’”Aida” di Giuseppe Verdi, con la direzione di Michele Mariotti e la regia e i movimenti coreografici Davide Livermore. Intanto è struscio glam e viavai di taxi che si fermano di fronte alla scalinata di Largo Beniamino Gigli per far scendere i vari personaggi. Accolti dal sovrintendente Francesco Giambrone, sfilano gli ambasciatori di Spagna Miguel Ángel Fernández-Palacios Martinez, di Svizzera Monica Schmutz Kirgoz e Alon Simhayoff, vice ambasciatore di Israele. Entra Laura Mattarella, in elegante total black. Pioggia di flash per Corrado Augias, Rosanna Cancellieri e Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai.

Ci sono anche Claudio Strinati con la moglie Annarosa e Marisela Federici, in velluto nero, in compagnia della principessa Vittoria Romanoff. Fanno il loro ingresso Ingrid Muccitelli con Mauro Masi, Roberto D’Agostino con Anna Federici, la direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Si riconoscono Fabiana Balestra e l’attore Sergio Rubini con la sua timida Carla Cavalluzzi, in stiloso cappello. Arrivano Carla Maira, in giacchino Chanel chiaro, e la principessa Nicoletta Odescalchi. Ed ecco Stefano e Daniela Traldi, quest’ultima alla testa della Conflirica, ospitare nel loro palco Leonardo e Aura Caltagirone con la Kirgoz. Appaiono l’altissimo Fulco Ruffo di Calabria con la sua Concita Borrelli, in trendy e caldo pellicciotto rosa. Le luci si spengono, si alza il sipario: applausi.