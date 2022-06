Max Allegri, l'ex Claudia Ughi si difende: «Ho cresciuto suo figlio al meglio»

Appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Sono queste le accuse che Max Allegri ha rivolto alla ex compagna Claudia Ughi sulla gestione dei soldi destinati al mantenimento del figlio. «Ritengo l'accusa non solo infondata ma profondamente ingenerosa per una madre che ha cresciuto al meglio i propri figli, anche quello del querelante. Confido nella piena assoluzione». Così l'avvocato Davide Steccanella, del foro di Milano, definisce l'accusa contestata a Claudia Ughi, l'ex compagna dell'allenatore della Juventus Massimilano Allegri.

I reati contestati a Claudia Ughi

La donna risponde di appropriazione indebita di circa 200 mila euro e violazione degli obblighi familiari in quanto, per i pm, tra il 2019 e il 2021 avrebbe usato per scopi diversi i soldi versato mensilmente per il mantenimento del figlio.

Max Allegri denuncia l'ex compagna Claudia Ughi: avrebbe speso per sé 200mila euro destinati al mantenimento del figlio

Il processo

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia dell'allenatore. L'udienza preliminare davanti al gup torinese è stata fissata per il prossimo 5 luglio, ma ci dovrebbe essere un rinvio. Per l'avvocato Steccanella le accuse sono «infondate» e «profondamente ingenerosa». (ANSA).