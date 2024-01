Il principe Christian di Danimarca ruba la scena all'esordio reale: chi è il 18enne, nuovo rampollo più ambito d'Europa

Il debutto della (nuova) famiglia reale danese è arrivato a una settimana dall'incoronazione alla messa della domenica nella cattedrale di Aaarhus. Re Frederik X, la regina Mary e i tre figli hanno posato davanti alla cattedrale sotto una nevicata intensa, applauditi dai sudditi. E a rubare la scena è stato il principe ereditario Christian, 18 anni, primo in linea di successione al trono, ormai uno degli scapoli più ambiti d'Europa malgrado la giovane età.

Christian di Danimarca, chi è il principe ereditario

Christian ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre: è nato il 15 ottobre del 2005, primogenito di Frederik e Mary, e per la sua nascita c'è stata grande festa in Danimarca e in Australia (la madre è di origini australiane e ha conosciuto il reale marito in un pub nella sua madrepatria).

Di Christian, capelli scuri e occhi azzurri, si dice che abbia ereditato la bellezza del padre e l'umorismo della madre: il suo nome di battesimo invece è stato deciso seguendo la tradizione danese, secondo la quale l'erede al trono si chiama alternativamente o Frederik o Christian.

Il percorso scolastico

Il principe è stato il primo dei reali danesi ad andare alla scuola materna nel 2007, fino ad allora i bimbi della famiglia reale restavano a casa con tate e precettori. Non solo: è stato anche il primo ad andare, successivamente, alla scuola pubblica. Le superiori invece le ha iniziate al collegio Herlufsholm a Næstved, ma è poi stato trasferito quando il suddetto collegio è finito nella bufera per casi di abusi sessuali e bullismo. Christian, che si diplomerà il prossimo maggio, ha però già preso la patente l'anno scorso.

I genitori hanno sempre protetto il figlio dai riflettori, ed è stato deciso che fino ai suoi 21 anni i suoi impegni pubblici sarebbero stati limitati. Ma ora che è ufficialmente il principe ereditario, probabilmente le cose cambieranno: di sicuro si moltiplicheranno le pretendenti, nonché l'attenzione dei media.