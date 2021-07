Chiara Pepe morta in un incidente a 32 anni: era la truccatrice de "L'amica geniale" e "Mina Settembre"

Venerdì 2 Luglio 2021, 14:43 - Ultimo aggiornamento: 15:11

È morta a soli 32 anni Chiara Pepe, truccatrice di serie di grande successo come "L'amica geniale" e "Mina Settembre". Fatale l'incidente avvenuto poco dopo le 20 del 30 giugno, nel tratto autostradale Roma-Napoli tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma. La vittima viaggiava su una utilitaria quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato un camion. Nello schianto la vettura si è ribaltata più volte scagliando il corpo della conducente fuori dall'abitacolo. A soccorrerla sulla seconda corsia sono stati altri automobilisti ma, all'arrivo dei soccorritori del 118, non c'era più nulla da fare.

Chiara Pepe morta in un incidente: chi era

Chiara Pepe, originaria di Battipaglia (Salerno), era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo avendo curato il make up per numerose fiction, spettacoli teatrali e film per il cinema. Numerosi i messaggi sulla sua bacheca Facebook, da semplici amici e conoscenti, fino a politici locali ed esponenti del mondo dello spettacolo. Uno dei ricordi più toccanti è quello pubblicato dal Giffoni Film Festival: «Questo è uno di quei post che non avremmo mai voluto scrivere. Chiara, nostra ex giurata e collaboratrice preziosa, ci ha lasciati improvvisamente a 32 anni. È cresciuta a Giffoni e ha continuato a farne parte collaborando con una passione unica come truccatrice per alcune produzioni video ma soprattutto realizzando le immagini dei festival 2018 e 2019. Ancora sconvolti e addolorati da questa notizia, siamo vicini alla famiglia e in modo particolare a Marta, sorella di Chiara e nostra collaboratrice».