Chiara Ferragni, centinaia di volantini a Milano: «Vi spiego perché è innocente». Cosa c'è scritto (e lo staff si dissocia)

«Non credete a quello che raccontano le accuse, questa manovra è solo un tentativo di affossare l’influenza e la popolarità di Chiara Ferragni», si legge sui volantini che sono comparsi a Milano. Raffigurano l'influencer con il pandoro tra le mani. Ma cosa significa?

Chiara Ferragni, l'umorismo "nero" di una nota azienda fa discutere

Il volantino

“Francamente è ridicolo insinuare che le persone abbiano acquistato il pandoro Balocco o la bambola Trudi perché credevano che una parte sarebbe andata in beneficenza - si legge nel foglio -.

Nel 2018 l’acqua minerale Evian, una bottiglia di vetro da 75 cl in edizione limitata e firmata Chiara Ferragni, veniva venduta a 6 euro, ovvero a 8 euro al litro. E non c’erano in ballo donazioni, era una semplice bottiglia d’acqua”.

Le altre iniziative benefiche

Il discorso prosegue con un ricordo alla cittadinanza delle iniziative benefiche dei Ferragnez durante l’emergenza Covid: “Queste accuse servono a incriminarla, ad affossarla. Quello che sta succedendo ai Ferragnez è l’emblema della nostra società. Nel 2020, durante la pandemia, hanno raccolto milioni di euro e potenziato le terapie intensive dell’ospedale San Raffaele: una raccolta fondi che è stata classificata come la miglior campagna d’Europa, top 10 al mondo”. Per poi concludere: “Non invidiate. Applaudite e poi fate meglio”

Lo staff si dissocia

Lo staff dell’influencer si dissocia da questa iniziativa. Mentre l’indagine della Procura di Milano con l’accusa di truffa aggravata nei confronti di Ferragni e del manager Fabio Maria Damato prosegue.