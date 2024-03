Ferragni, chi è Alberto Luppichini: «Sono stato il primo amore di Chiara, si faceva chiamare Diavoletta 87»

«Io e Chiara siamo stati insieme per due anni, fino all'estate in cui ci siamo diplomati. In assoluto lei è stato il mio primo grande amore e io il suo...». Parole di Alberto Luppichini al settimanale Di Più. Parole del fidanzato di cui Chiara Ferragni è stata innamorata in gioventù. Parliamo degli anni 2004, fino al 2006.

L'esordio su Internet

"In quel periodo - racconta ancora il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - sui primi siti Internet che offrivano la possibilità di pubblicare foto e racconti, Alberto si faceva chiamare Albertino Dj 3 e Chiara, Diavoletta 87". «Lo so, fanno un po’ ridere ma erano proprio quelli i soprannomi che usavamo su Internet». All’epoca Facebook non era ancora conosciuto in Italia e Instagram non esisteva. «Il social che andava per la maggiore si chiamava Duepuntozero ed era un sito Internet che offriva spazi gratuiti. Io e Chiara iniziammo a scriverci su quelle pagine. Fino a quando arrivò il primo appuntamento...».

La moglie influencer

A presentarli fu un amico in comune, Filippo Fiora, un ragazzo che tuttora è tra i migliori amici di Chiara. Poi le loro strade si sono divise ma il fascino verso le influencer Alberto non l'ha proprio perso. Oggi è sposato, con due figlie, con Federica Petri, influencer anche lei da mezzo milione di follower, seguita tra l'altro anche da Fedez. Un amore passato che ha fatto ingelosire per un po' la sua signora: «Mia moglie quando ha saputo che io e Chiara Ferragni ci siamo amati, ogni volta che la vedeva in televisione cambiava canale. Ci ho messo anni per convincerla ad aprire una pagina su Internet: non ne voleva sapere. Quando sono riuscito a convincerla e ho iniziato a fotografarla, esattamente come vent’anni fa fotografavo Chiara, anche mia moglie ha avuto subito un certo successo...».

Chiara poi con internet ci ha costruito una carriera, Alberto quasi, sicuramente in maniera diversa essendo diventato responsabile informatico di un’azienda specializzata in strumentazioni dentistiche.

Il primo bacio e la rottura

Proprio grazie a lui Chiara cominciò a muoveri i primi passi sui social di allora: «Per Chiara creai un sito sulla piattaforma Altervista. Parallelamente, su un’altra piattaforma che si chiamava Bloggers, aprii una pagina in cui lei potesse raccontarsi. Ne è conferma il fatto che la e-mail di contatto di quella pagina, tuttora visibile negli archivi di Internet, è la mia. Attraverso la piattaforma Duepuntozero, su cui invece pubblicavamo le nostre foto, invitavamo le persone a visitare le pagine di Chiara e fu un grande successo: in breve tempo, diventammo popolarissimi». Poi ancora: «C’erano migliaia di persone interessate a sapere che cosa facessimo, dove andassimo, chi frequentassimo».

Quella di oggi è un'altra Chiara Ferragni. Quella di allora «era una ragazza molto carina, totalmente diversa da come è adesso. Aveva i capelli ramati, era lontana dallo stereotipo della bionda di adesso». Alberto ricorda il primo appuntamento a Cremona e anche il primo bacio: «A casa sua scattò il nostro primo bacio e fu Chiara, complice la mia timidezza, a “rubarmelo”. Da quel momento, iniziammo a vederci con continuità. Era un amore a distanza». Tra di loro «finì in vacanza, a Santo Domingo, durante un viaggio che avevo organizzato per festeggiare la maturità. Due giorni prima di ripartire per Milano, Chiara mi disse che non mi amava più. Soffrii, certo, ma amare significa anche avere la forza di lasciare andare. Rimanemmo in buoni rapporti, la rividi anche dopo la rottura».