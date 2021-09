Chiara Ferragni e Fedez, lei mette i tacchi e lui reagisce così: «Devi per forza?». I fan: «Ecco il terzo figlio!»

Venerdì 24 Settembre 2021, 19:37 - Ultimo aggiornamento: 20:18

Se i Ferragnez sono una delle coppie più amate dagli italiani è anche grazie alla loro autoironia. Ne ha dato prova oggi Fedez, pubblicando su Instagram un breve video in cui mostra la differenza d'altezza che c'è fra lui e la moglie Chiara Ferragni, soprattutto quando quest'ultima porta i tacchi. Nel filmato lui è in piedi e, mentre lei sta seduta su una sedia, dice: «Io e mia moglie ci stiamo preperando per la sfilata di Versace e ha delle scarpe col tacco». A questo punto la Ferragni si alza in piedi ed è parecchio più alta del marito, che aggiunge con un sorriso beffardo: «Quindi andremo in sfilata così». Mentre lei ride e lo accarezza, Fedez conclude amaro: «Ma devi metterle per forza?».

Quanto sono alti Fedez e Chiara Ferragni?

Numerosi i commenti dei follower, tutti pronti a sdramatizzare insieme alla coppia italiana più famosa del web: «Sembrano mamma e figlio!». E ancora: «Ed eccolo il terzo il figlio!». Ma al di là delle scarpe col tacco, fra i Ferragnez si registra una lieve differenza d'altezza a favore della mamma di Leone e Vittoria. Secondo quanto si legge su numerosi siti specializzati in gossip, Chiara Ferragni è alta 1 metro e 77 centimetri. Fedez, invece, si "ferma" a 1,74. Insomma, lei è più alta di lui, con o senza tacchi. Il rapper se ne sarà fatto certamente una ragione.