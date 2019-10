Chiara Ferragni fotografa Fedez mentre dorme a bocca aperta. E lo prende in giro sui social

Chiara Ferragni prende in giro Fedez: il marito dorme a bocca aperta mentre i due volano probabilmente verso Milano dopo una visita di qualche giorno a Roma. Ma non solo dorme Fedez, lo fa con tanto di copertina sulle gambe e sulla pancia. Insomma, come un "vecchio" marito qualsliasi. Ma non è solo Fedez a dormire, infatti, in braccio a mamma Chiara anche il piccolo Leone se la dorme della grossa. L'Influcere ne approfitta per scattare una foto e farsi una risata alle spalle del marito. E per l'immagine postata da Chiara Ferragni su Instagram è subito un diluvio di like.

I Ferragnez hanno infatti passato qualche giorno di vacanza nella Capitale, cenando a Trastevere, come due perfetti turisti. Chiara Ferragni accompagna la foto con una domanda retorica: «Do mamas ever sleep?» E a risponderle arriva addirittura Laura Pausini con un secco: «Never»

Ultimo aggiornamento: 18:20

