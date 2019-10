Chiara Ferragni, cena fuori a seno scoperto: il nude look fa impazzire i social

Chiara Ferragni fa impazzire i social grazie al suo outfit. Stavolta la fashion blogger, in occasione di una cena fuori con Fedez, sfoggia su Instagram un body trasparente che lascia molto poco all'immaginazione. La Ferragni si diverte a provocare, fra selfie in bagno, in ascensore e nella splendida location scelta per la serata di coppia: il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Le foto di Chiara Ferragni hanno lasciato tutti a bocca aperta, grazie alla sua innata capacità di abbinare eleganza e sensualità senza mai essere volgare.

