Passeggiata nella Roma antica per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia alla scoperta del parco delle tombe latine, nei pressi dell'Appia Antica. Una foto su Instagram li ritrae abbracciati sul tracciato dell'antica via Latina, all'ombra del monumentare sepolcro Barberini, famosa per gli affreschi pompeiani. «Exploring Rome with the hubby», alla scoperta di Roma con il maritino, scrive Chiara Ferragni sul suo profilo.





