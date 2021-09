Chiara Ferragni realizzerà una linea di occhiali: l'accordo con Safilo fa volare il titolo in Borsa

Lunedì 13 Settembre 2021, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 18:26

Chiara Ferragni stringe un accordo con Safilo per realizzare la sua prima collezione di occhiali. Come già avvenuto con Tod's e ancora prima con Monnalisa basta solo il nome della influencer con oltre 24 milioni di follower su Instagram a mettere le ali in Borsa al titolo dell'azienda veneta. L'accordo riguarda il design, la produzione e la distribuzione della collezione a marchio Chiara Ferragni che coprirà l'intera gamma di occhiali, sia da sole, sia da vista. Verrà presentata per la primavera estate 2022 e messa in vendita da gennaio prossimo.

Chiara Ferragni: Safilo esempio di spirito italiano

Piazza Affari non ha avuto bisogno di attendere e ha puntato subito Safilo, che dopo aver guadagnato fino al 14% ha concluso la seduta con un balzo delll'8,14% a 1,86 euro. «Siamo entusiasti di accogliere nel nostro portafoglio una delle più famose e influenti imprenditrici digitali al mondo», ha sintetizzato Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo, indicando che «Insieme vogliamo creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell'eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni». «Safilo rappresenta non soltanto un'eccellenza nell'eyewear ma anche, come il mio marchio, un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale», ha dichiarato Chiara Ferragni, che è ceo e direttore creativo del suo brand e ormai maestra nel dettare i trend nella moda. Non a caso il nome della moglie di Fedez aveva già messo le ali, in altri due casi a società quotate in Borsa.

Il precedente con Tod's

Quando la Ferragni era entrata nel Cda di Tod's il gruppo di Diego Della Valle aveva fatto un balzo del 14% e mantenuto i guadagni a fine seduta. A novembre 2020 il primo annuncio di una collaborazione della fashon blogger con un'altra piccola società della moda quotata a Piazza Affari, Monnalisa, aveva fatto scintille. L'azienda di abbigliamento di fascia alta per bambini, presente sul mercato delle piccole imprese Aim, era salito del 23% e ancora di più (il 39,7%) il giorno. successivo. La capacità di Chiara Ferragni di dettare i trend moda e il suo innovativo modello di business sono diventati una case history nella nuova economia digitale. È quanto hanno osservato in Safilo. Insieme all' esperienza del gruppo di occhiali nella costruzione di marchi, ci saranno molte opportunità da cogliere nel lungo termine grazie a una strategia di crescita e consolidamento internazionale della categoria eyewear.