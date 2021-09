The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez annunciano la serie tv su Prime Video: «L'abbiamo fatto per davvero»

Lunedì 20 Settembre 2021, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 12:07

«L’abbiamo fatto per davvero», così Chiara Ferragni annuncia su Instagram l'uscita di "The Ferragnez", la serie tv incentrata sulla sua famiglia con Fedez. L'imprenditrice digitale ha scritto: «Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà». In allegato un breve trailer, in cui Chiara Ferragni e Fedez accendono una maxi-insegna con il loro nome su un tetto a Milano. La serie sarà composta da 8 episodi e verrà distribuita in 240 paesi.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Video NEWS Chiara Ferragni realizzerà una linea di occhiali:... IL CASO Fedez, Leone contrariato davanti alla messa in tv e lui ride:... MILANO Chiara Ferragni, incidente al parco: «Sono bloccata col... PERSONE Chiara Ferragni, la foto in lingerie trasparente scatena i fan:... L'INFLUENCER Chiara Ferragni, Leone "sgrida" la mamma: «Non... INFLUENCER Chiara Ferragni, Leone nella sua nuova scuola: dove si trova e...

Chiara Ferragni realizzerà una linea di occhiali: l'accordo con Safilo fa volare il titolo in Borsa

The Ferragnez, la serie su Chiara Ferragni e Fedez

Questo il comunicato di lancio di Amazon: «Grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia».

Dopo il documentario "Chiara Ferragni Unposted", la popolare fashion blogger torna a raccontarsi davanti a una telecamera, ma stavolta lo fa insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Non si tratta della prima collaborazione dei Ferragnez con Amazon Prime Video: oltre al già citato documentario (disponibile sulla piattaforma di streaming), si annoverano anche le partecipazioni di Fedez a "Celebrity Hunted" e "Lol - Chi ride è fuori".