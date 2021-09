Chiara Ferragni annuncia su Instagram la nuova serie tv dedicata alla sua vita di coppia con Fedez dal titolo "The Ferragnez". La serie in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021. Ig Ferragni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it