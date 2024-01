Chiara Ferragni, ritirate le Daygum brandizzate. L'azienda: «Era già previsto, sono una Limited Edition»

Continua la fuga dei brand da Chiara Ferragni. Dopo Safilo e Coca Cola, anche la Perfetti Van Melle - azienda specializzata nella produzione di caramelle e chewing gum - avrebbe deciso infatti di prendere le distanze dall'influencer di Cremona, ritirando dal mercato le Daygum brandizzate proprio dalla 36enne. Un fatto, questo, che secondo l'azienda non avrebbe però nulla a che vedere con lo scandalo dei pandori Balocco, considerando che essendo una Limited Edition era già prevista la conclusione dopo un certo periodo di tempo.

Le chewing gum brandizzate

Addio anche alle Daygum by Chiara Ferragni.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la Perfetti Van Melle, azienda specializzata nella produzione di caramelle, avrebbe deciso infatti di ritirare dal mercato le chewing gum firmate dall'influencer di Cremona.

Una decisione che non avrebbe però nulla a che vedere con lo scandalo dei pandori Balocco, considerando che essendo una Limited Edition era già prevista una conclusione dopo un certo periodo di tempo: «Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell'invenduto dal mercato dal mese di novembre delle scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato», avrebbe detto la Perfetti Van Melle, contattata proprio da Fanpage.it. Dovendo liberare spazio per introdurre nuovi prodotti, come spesso accade, l'azienda avrebbe infatti deciso di togliere le Daygum by Chiara Ferragni.