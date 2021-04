Chiara Ferragni lancia la borraccia di lusso, sold out in 50 minuti. Ecco quanto costa. I fan: «Non è possibile». L'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo firmato Chiara Ferragni Brand. Si tratta della borraccia glitterata realizzata in collaborazione con 24 Bottles. Borraccia andata sold out nel tempo record di 50 minuti.

Ecco com'è descritta la "bottiglia glamour" sul sito Chiara Ferragni Collection: «Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto». Il costo della borraccia glitterata è di 39 euro.

Immediati i commenti dei fan sul profilo Instagram Chiara Ferragni Brand: «Ma è già tutto esaurito, non è possibile». E ancora: «Non sono riuscito a prenderla, non è giusto». E c'è perfino il commento di una mamma "disperata": «L'avevo promessa a mia figlia se avesse preso dieci alla verifica di matematica, adesso come faccio?». Sul suo account Instagram, Chiara Ferragni ringrazia i follower: «Sold out in 50 minuti, siete stupendi».

