Chiara Ferragni, al posto della fede un nuovo (costosissimo) anello: ecco quanto vale la "pantera" sfoggiata a Dubai

Mercoledì 27 Marzo 2024, 09:28

Chiara Ferragni ha di nuovo attirato l'attenzione dei suoi follower (e anche dei suoi hater) sui social grazie a un nuovo accessorio di lusso sfoggiato durante la sua vacanza a Dubai al posto della fede nuziale. Dopo che abbiamo potuto ammirare le foto dei festeggiamenti per i compleanni dei suoi figli Leone e Vittoria (rigorosamente di spalle), un dettaglio della nuova vacanza dell’imprenditrice digitale non è passato inosservato: il suo anello nuziale è stato sostituito da un gioiello dal valore straordinario. Il nuovo ornamento, dal costo sorprendente, è stato identificato come la “Pantera” di un noto brand, un'opulenta creazione impreziosita da pietre preziose. Ma perché mai ha scelto proprio quell’anello per sostituire la fede? E, soprattutto, è vero che costa tantissimo, tanto da valere quasi quanto un appartamento?

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche:-- La reazione di Fedez per quella foto senza fede nunziale: Chiara Ferragni sbotta contro di lui