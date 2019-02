Nicoletta Larini, ecco chi è la fidanzata di Stefano Bettarini

Nicoletta Larini, 25 anni, di Lido Di Camaiore, è diventata nota da quando è fidanzata con Stefano Bettarini, 47 anni.

Aveva già lavorato come modella, ma il suo volto ha cominciato è essere rionosciuto quando ha partecipato a Temptation Island Vip insieme all'ex calciatore. Una prova superata dalla coppia che appare salda nonostanet Bettarini abbia sottolineato che per il momento non si parla di matrimonio

LEGGI ANCHE: Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini si perde in autostrada e scoppia a piangere

Nicoletta, che ha studiato in inghilterra, è figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno, a lungo tester per la Ferrari per la quale ha conquistato un secondo posto al GP di San Marino a Imola nel 1994, gareggiando poi anche con Ligier e Sauber.



Diplomata in Belle Arti, ha proseguito gli studi in Inghilterra per poi tornare in Italia e conquistare la laurea all’Accademia Italiana di Moda a Firenze. Ha creato il brand NL Fashionwear di cui è testimonial con il fidanzato Bettarini che la ha subito presentato i due figli avuti da Simona Venturi.

Prima della relazione con il calciatore era stata legata sentimentalmente a un giovane per quattro anni.

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA