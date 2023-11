Chanel Totti, il messaggio a Ilary Blasi dopo l'uscita di "Unica": «Fiera della donna che sei». Frecciata a papà Francesco?

È finalmente disponibile su Netflix "Unica", il docufilm dedicato a Ilary Blasi, in cui la showgirl parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Le rivelazioni della conduttrice hanno scatenato reazioni contrastanti sui social, divisi fra chi sta dalla parte della «moglie tradita» e chi invece difende l'ex capitano della Roma. Una voce però fa rumore più delle altre: quella di Chanel Totti, secondogenita 17enne della coppia, che su Instagram ha lasciato un commento destinato a far discutere.

Ilary Blasi e il tradimento di Totti, la (sua) verità: «Tutto iniziò con un caffè, Francesco frugò nel mio cellulare»

La giovane ha postato una foto della mamma in lacrime in una delle scene del docufilm scrivendo: «Fiera della donna che sei, ti amo».

Parole semplici quelle di Chanel, che però suonano tanto come una presa di posizione: lei sta con la mamma. E, di consueguenza, come una frecciata al papà.

Cosa ha detto Ilary Blasi

All'interno di "Unica", Ilary ha rilasciato alcune dichiarazioni bomba come: «A gennaio andiamo a cena ed ho iniziato a notare un marito diverso. E da lì un disastro». Con la diffusione delle notizie sul tradimento di Francesco Totti «mi sono chiesta: "credo a mio marito o ai giornalisti?". Stai con una persona da vent'anni e ti fidi».

E poi la commozione di Ilary che abbassa la testa e quasi in singhiozzi: «Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni avesse fatto una cosa del genere».

«Francesco l'ho sposato per amore, non per soldi. Ho sempre messo la mia faccia in questa relazione. Ci siamo conosciuti quando avevo 19 anni, me lo aveva fatto conoscere mia sorella, lui era già Francesco Totti». "Unica" è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni.