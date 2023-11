Vanessa Incontrada cambia look, la foto su Instagram con il marito e il nuovo taglio di capelli

Si sa, a ogni nuovo inizio corrisponde un nuovo taglio di capelli. Un discorso che vale per tutte le donne, compresa Vanessa Incontrada. Con una foto pubblicata su Instagram, l'attrice ha infatti sfoggiato non solo il suo nuovo look, ma anche il ritorno di fiamma con il marito Rossano Laurini.

I cambiamenti

Dopo la crisi e la separazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, tra i due sembra essere tornato il sereno. A darne la conferma è stata proprio l'attrice spagnola naturalizzata italiana, che con un post su Instragram ha sfoggiato non solo suo marito, ma anche il suo nuovo taglio di capelli.

Nonostante la notizia di un loro riavvicinamento sia ormai vecchia di qualche mese, solo ora Vanessa Incontrada è uscita allo scoperto, pubblicando sui social una foto con lui, con annessa la scritta «La mia family».

Il tutto, insieme al suo nuovo taglio di capelli: un caschetto biondo.